Скільки в поданому вірші односкладних речень: Як на вулиці зустрінеш, То мене обходиш ти. Добре робиш! Спільним шляхом Не судилось нам іти. Йди на право, я на ліво Шлях верстатиму в тумані, І не здиблемось ніколи, Як дв...

Українська мова

Скільки в поданому вірші односкладних речень: Як на вулиці зустрінеш, То мене обходиш ти. Добре робиш! Спільним шляхом Не судилось нам іти. Йди на право, я на ліво Шлях верстатиму в тумані, І не здиблемось ніколи, Як дві краплі в океані.

Автор: Гость