Скільки в поданому вірші односкладних речень: Як на вулиці зустрінеш, То мене обходиш ти. Добре робиш! Спільним шляхом Не судилось нам іти. Йди на право, я на ліво Шлях верстатиму в тумані, І не здиблемось ніколи, Як дв...
Українська мова
Скільки в поданому вірші односкладних речень: Як на вулиці зустрінеш, То мене обходиш ти. Добре робиш! Спільним шляхом Не судилось нам іти. Йди на право, я на ліво Шлях верстатиму в тумані, І не здиблемось ніколи, Як дві краплі в океані.
Ответ(ы):
Гость:
Думаю, буде чотири це правильно
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