Составить 4 задачи на тему "море" Решение только умножение и диление N4 а) ВЫЧИСЛИ. УМЕНЬШИ РЕЗУЛЬТАТ В 10 РАЗ... 6×5 ... 5×4... 4×7+19... 5×9+44... 6×9+100... 9×9+1000...?????
Математика
Составить 4 задачи на тему "море" Решение только умножение и диление N4 а) ВЫЧИСЛИ. УМЕНЬШИ РЕЗУЛЬТАТ В 10 РАЗ... 6×5 ... 5×4... 4×7+19... 5×9+44... 6×9+100... 9×9+1000...?????
Ответ(ы):
Гость:
6*5:10=3 5*4:10=2 4*7+19=47 47:10=4.7 5*9+44=89 89:10=8.9 6*9+100=154 154:10=15.4 9*9+1000=1081 1081:10=108.1
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