Составить 4 задачи на тему "море" Решение только умножение и диление N4 а) ВЫЧИСЛИ. УМЕНЬШИ РЕЗУЛЬТАТ В 10 РАЗ... 6×5 ... 5×4... 4×7+19... 5×9+44... 6×9+100... 9×9+1000...?????

Математика

Составить 4 задачи на тему "море" Решение только умножение и диление N4 а) ВЫЧИСЛИ. УМЕНЬШИ РЕЗУЛЬТАТ В 10 РАЗ... 6×5 ... 5×4... 4×7+19... 5×9+44... 6×9+100... 9×9+1000...?????

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