Представьте данное чисто как квадрат или куб некоторого числа. Пример: 36= 169=... 0,81 = ... 1,96=... -125= (-5)... -0,64= -
Математика
Представьте данное чисто как квадрат или куб некоторого числа. Пример: 36= 169=... 0,81 = ... 1,96=... -125= (-5)... -0,64= -
Ответ(ы):
Гость:
-0,64 никак в квадрате или в кубе не представить (рациональным числом).
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