Помогите решить пример (2/15 + 1 7/12)*30/103-2:2 1/4*9/32

Математика
Помогите решить пример (2/15 + 1 7/12)*30/103-2:2 1/4*9/32
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 2/15 +1, 7/12 = 8/60 + 1, 35/60 = 1,43/60 = 103/60; 2) 103/60 * 30/103 = 1/2; 3) 2 : 2,1/4 = 2 * 4/9 =8/9; 4) 8/9 * 9/32 = 1/4; 5)1/2 - 1/4 = 2/4 - 1/4 = 1/4.
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