Помогите решить пример (2/15 + 1 7/12)*30/103-2:2 1/4*9/32
Математика
Помогите решить пример (2/15 + 1 7/12)*30/103-2:2 1/4*9/32
Ответ(ы):
Гость:
1) 2/15 +1, 7/12 = 8/60 + 1, 35/60 = 1,43/60 = 103/60; 2) 103/60 * 30/103 = 1/2; 3) 2 : 2,1/4 = 2 * 4/9 =8/9; 4) 8/9 * 9/32 = 1/4; 5)1/2 - 1/4 = 2/4 - 1/4 = 1/4.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
Представьте данное чисто как квадрат или куб некоторого числа. Пример: 36= 169=... 0,81 = ... 1,96=... -125= (-5)... -0,64= - ...
Биология
В плевральной полости находится 1) жидкость, уменьшающая трение 2) воздух 3) смесь кислорода и углекислого газа 4) плазма крови