Какие моря и реки в раннем риме

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Тибр (итал. Tevere, лат. Tiberis) — река на Апеннинском полуострове, третья по протяженности среди рек Италии. Исток реки находится в Апеннинах, область Эмилия-Романья, длина 405 км, площадь бассейна около 18 тыс. км2, средний расход около 260 м3/с. Тибр протекает через области Умбрия и Лацио и впадает в Тирренское море, образуя дельту. Тибр снискал себе славу как река, протекающая через Рим, который был основан на её восточном берегу. Кроме множества современных конструкций, Тибр пересекают несколько древних мостов, частично (мост святого Ангела, Мульвиев мост) или полностью сохранившихся (мост Фабрициуса) с момента своей постройки.