В чём вы видите главную причину династического кризиса 1825г?
История
В чём вы видите главную причину династического кризиса 1825г?
Ответ(ы):
Гость:
В 1825 году во время поездки Александр I заболел и в 19 ноября он умер в городе Таганроге.
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