Сокращёная форма He is not an officer
Английский язык
Сокращёная форма He is not an officer
Ответ(ы):
Гость:
He isn`t an officer Тебе вот так надо?
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