Три слова с орфограммами непроизносимая согласная, сочетание СН-ЗН, удвоенная согласная.

Русский язык
Три слова с орфограммами непроизносимая согласная, сочетание СН-ЗН, удвоенная согласная.
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Гость:
  Местный,чудесный радостный.  Наездник, поздний,праздный
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