Три слова с орфограммами непроизносимая согласная, сочетание СН-ЗН, удвоенная согласная.
Русский язык
Три слова с орфограммами непроизносимая согласная, сочетание СН-ЗН, удвоенная согласная.
Ответ(ы):
Гость:
Местный,чудесный радостный. Наездник, поздний,праздный
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