Пожалуйста помогите оставить только условие к задаче.Собственная скорость тепло??ода 21,6 км\ч.Скорость течения 4,9 км\ч.Найдите скорость теплохода по течению и против течения.
Математика
Пожалуйста помогите оставить только условие к задаче.Собственная скорость тепло??ода 21,6 км\ч.Скорость течения 4,9 км\ч.Найдите скорость теплохода по течению и против течения.
Ответ(ы):
Гость:
Если скорость течения и собственную скорость теплохода сложить то получится скорость по течению а если из скорости теплохода вычесть чкорость течения то мы получим скорость против течения
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