Корень 3 -tg2x=0 решите уравнение

Алгебра
Корень 3 -tg2x=0 решите уравнение
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Решение: k принадлежит множеству целых чисел (0, 1, -1, 2, -2 и т.д.) Ответ: 
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