Котлы боярскому роду Петр и принадлежал к материнской линии
Биология
Котлы боярскому роду Петр и принадлежал к материнской линии
Ответ(ы):
Гость:
Пётр по материнской линии принадлежал к роду Нарышкиных.
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