Выразите в граммах 2 1/10кг 4 1/2кг 1 3/4кг 3 2/5кг образец выразим 3 1/5кг в граммах 3кг=3000г 1/5кг =200г значит 3 1/5 кг = 3200г

Математика

Выразите в граммах 2 1/10кг 4 1/2кг 1 3/4кг 3 2/5кг образец выразим 3 1/5кг в граммах 3кг=3000г 1/5кг =200г значит 3 1/5 кг = 3200г

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