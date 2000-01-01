Выразите в граммах 2 1/10кг 4 1/2кг 1 3/4кг 3 2/5кг образец выразим 3 1/5кг в граммах 3кг=3000г 1/5кг =200г значит 3 1/5 кг = 3200г
Математика
Выразите в граммах 2 1/10кг 4 1/2кг 1 3/4кг 3 2/5кг образец выразим 3 1/5кг в граммах 3кг=3000г 1/5кг =200г значит 3 1/5 кг = 3200г
Ответ(ы):
Гость:
2кг 1/10 = 200гр 4кг 1/2 = 2000гр 1кг 3/4 = 750гр
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