Ребяят выручайте.Подкиньте идей У меня научно-иследовательская работа.И мне нуж??а тема для проекта по биологии-химии или физике!! (только напишите ещё что я могу сделать из экспереметов на данную тему то есть практическое зад...

Биология

Ребяят выручайте.Подкиньте идей У меня научно-иследовательская работа.И мне нуж??а тема для проекта по биологии-химии или физике!! (только напишите ещё что я могу сделать из экспереметов на данную тему то есть практическое задание или исследование)

Автор: Гость