Ребяят выручайте.Подкиньте идей У меня научно-иследовательская работа.И мне нуж??а тема для проекта по биологии-химии или физике!! (только напишите ещё что я могу сделать из экспереметов на данную тему то есть практическое зад...
Биология
Ребяят выручайте.Подкиньте идей У меня научно-иследовательская работа.И мне нуж??а тема для проекта по биологии-химии или физике!! (только напишите ещё что я могу сделать из экспереметов на данную тему то есть практическое задание или исследование)
Ответ(ы):
Гость:
Лабораторная работа по биологии. Тема: Царство Вирусы. Или Тема: Нематоды
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