В прямоугольной трапеции ВВС с основаниями АД = 17 и ВС =12 БОКОВЫЕ СТОРОНЫ ВА= 13 Найд??те Тангенсугла АДС

Математика

В прямоугольной трапеции ВВС с основаниями АД = 17 и ВС =12 БОКОВЫЕ СТОРОНЫ ВА= 13 Найд??те Тангенсугла АДС

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