Как умножить смешанные числа? Как разделить смешанные числа?

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Умножение - чтобы перемножить смешанные числа, нужно записать их в виде неправильной дроби, а затем воспользоваться правилом умножения дробей. Деление - переводим дроби в неправильные, затем умножаем первую дробь на вторую дробь, только ее нужно перевернуть (т.е. числитель будет внизу, знаменатель вв верху)