Докажите,что при любом целом n значение выражения (2а+5)^2-(7а+1)^2 кратно 3

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Если раскроем скобки то останется 4а2+20а+25-49а2-14а-1=-45а2-6а-24 вынесем за скобки 3(т.к и 45, и6, и 24 делятся на 3)=3(-15а2-2а-8), т к у нас скобка умножается на три, значит при любых значениях а выражение делится на 3