Напишите лексическое значение глагола "посетить", пожалуйста очень нужно.

Русский язык
Напишите лексическое значение глагола "посетить", пожалуйста очень нужно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Посетить — где-то побывать; находиться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
5 предложений на английском с глаголом to be и днями неделями
Ответить
Алгебра
Корень 3 -tg2x=0 решите уравнение
Ответить
Химия
Ребяят выручайте♥♥♥Подкмньте идей))) У меня крч научно-иследовательская работа.И мне нужна тема для проекта по биологии-химии или физике!! (тольк...
Ответить
Английский язык
Dear Jane, Hi! How are you? I'm great! It's the holidays and we are in our new house. I love it! Every day, I 1) ........... late and 2) .........
Ответить
Математика
Докажите,что при любом целом n значение выражения (2а+5)^2-(7а+1)^2 кратно 3
Ответить