Напишите лексическое значение глагола "посетить", пожалуйста очень нужно.
Русский язык
Напишите лексическое значение глагола "посетить", пожалуйста очень нужно.
Ответ(ы):
Гость:
Посетить — где-то побывать; находиться.
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