Пожалуйста,помогите ответить на вопросы на казахском языке. 1 Тазаша бала саған ұнайды ма? 2 Ол қандай екен? 3 Ол отірік 4 Қәнә тазша баланың өтірігің айтайық? 5 Өтірік өлең кұрастар? ( и перевести о чем.)
Қазақ тiлi
Пожалуйста,помогите ответить на вопросы на казахском языке. 1 Тазаша бала саған ұнайды ма? 2 Ол қандай екен? 3 Ол отірік 4 Қәнә тазша баланың өтірігің айтайық? 5 Өтірік өлең кұрастар? ( и перевести о чем.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 тебе нравится тазаша бала? 2он кокой? 3он врол остолные не узнаю
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