Пожалуйста,помогите ответить на вопросы на казахском языке. 1 Тазаша бала саған ұнайды ма? 2 Ол қандай екен? 3 Ол отірік 4 Қәнә тазша баланың өтірігің айтайық? 5 Өтірік өлең кұрастар? ( и перевести о чем.)

Қазақ тiлi

Пожалуйста,помогите ответить на вопросы на казахском языке. 1 Тазаша бала саған ұнайды ма? 2 Ол қандай екен? 3 Ол отірік 4 Қәнә тазша баланың өтірігің айтайық? 5 Өтірік өлең кұрастар? ( и перевести о чем.)

Автор: Гость