Пожалуйста помогите пример( з)
Математика
Пожалуйста помогите пример( з)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня получилось -4а+1.
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