Пожалуйста помогите пример( з)

Математика
Пожалуйста помогите пример( з)
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Гость:
У меня получилось  -4а+1.
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