ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ СДЕЛАЛ ТЕСТ А) каково Значение подчинительного союза в пред??ожение Пока длилось не погода, мы любили поговорить о рыбной ловли? 1) целевое 2) уступительное 3) условное 4) временное Б) в каком пр...

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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ СДЕЛАЛ ТЕСТ А) каково Значение подчинительного союза в пред??ожение Пока длилось не погода, мы любили поговорить о рыбной ловли? 1) целевое 2) уступительное 3) условное 4) временное Б) в каком предложении союз и связывает два предложения в составе сложного? (Знаков препинания нет) 1) Она тяжело вздохнула и опершись на него подставленную руку поднялась со стула. 2) ночь давно уже перевалила через свою середину и медленно катилась к рассвету. 3) конец сентября разбрызгал золото по деревьям и замутил воду в реках и озёрах. 4) скоро в темноте проступили контуры деревьев и лодка мягко уткнулась в прибрежный песок.

Автор: Гость