Срочно нужно помогите пожалуйста

Гость: Гость:

1. m(MgCO3)=168 г n=mM M(MgCO3)=84 гмоль n(MgCO3)=16884=2 моль MgCO3->MgO+CO2 n(MgCO3)=n(CO2)=2 моль m=n*M M(CO2)=44 гмоль m(CO2)=44*2=88 г 2. m(Al)=81 г n=mM M(Al)=27 гмоль n(Al)=8127=3 моль 2Al+3S->Al2S3 0,5*n(Al)=n(Al2S3)=3*0,5=1,5 моль m=n*M M(Al2S3)=150 гмоль m(Al2S3)=150*1,5=225 г 3.m(CH4)=64 г n=mM M(CH4)=16 гмоль n(CH4)=6416=4 моль C+2H2->CH4 2*n(CH4)=n(H2)=2*4=8 моль