Пожалуйста помогите решить задачу:у портного 4 коробки с нитками белого цвета и 6 коробок с нитками разного цвета . в каждой коробке по 16 катушек. скольклько катушек с нитками у пртного
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу:у портного 4 коробки с нитками белого цвета и 6 коробок с нитками разного цвета . в каждой коробке по 16 катушек. скольклько катушек с нитками у пртного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+6=10 10*16=160 пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Подумай, можно ли связать содержание рассказа Житкова со словами известного фран??узкого писателя лётчика Сент-Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого ...
Литература
Привет! Нужна помощь! Сочинение по Н.В.Гоголю "Мертвые души". Тема "Мир живой и мир м??ртвой души"! Спасите! Очень нужно!
Литература
Английский язык