Пожалуйста помогите решить задачу:у портного 4 коробки с нитками белого цвета и 6 коробок с нитками разного цвета . в каждой коробке по 16 катушек. скольклько катушек с нитками у пртного

Математика

Пожалуйста помогите решить задачу:у портного 4 коробки с нитками белого цвета и 6 коробок с нитками разного цвета . в каждой коробке по 16 катушек. скольклько катушек с нитками у пртного

Автор: Гость