Пожалуйста помогите с 2 заданием срочно

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Математика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3/4 б) 2/15 в)12/28 г) 1/3 д) 7/8 е) 1/10 ж) 1/2 з) 4/102
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