Придумайте предложения с тире например таких (5штук) такие средние
Русский язык
Придумайте предложения с тире например таких (5штук) такие средние
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень красивая пора.
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