Придумайте предложения с тире например таких (5штук) такие средние

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Придумайте предложения с тире например таких (5штук) такие средние
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Автор: Гость
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Гость:
Осень        красивая пора.
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