Прочитай ппредложения вставь нужное по смыслу однокоренное слово обозначь в нем ??риставку. девочка ( одела надела) новую шубу. зима( одела надела)землю в белый наряд. ранку (отмыли обмыли) и залили йодом. путник( вошёл взошёл)...

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Прочитай ппредложения вставь нужное по смыслу однокоренное слово обозначь в нем ??риставку. девочка ( одела надела) новую шубу. зима( одела надела)землю в белый наряд. ранку (отмыли обмыли) и залили йодом. путник( вошёл взошёл) на крыльцо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка одела ( приставка о )новую шубу.Зима надела (приставка на ) землю в белый наряд .Ранку отмыли ( приставка о) и щадили йодом .Путник вошёл ( приставка в ) на крыльцо .
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