Составьте данными словами словосочетаниеми повествовательное и вопросительное ??редложение

Русский язык
Составьте данными словами словосочетаниеми повествовательное и вопросительное ??редложение
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