Определите истосником какого вида является цветок зрительной,обонятельной,осязательной информации или все ответы верны
Информатика
Определите истосником какого вида является цветок зрительной,обонятельной,осязательной информации или все ответы верны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все ответы верны .Потому как мы можем и увидеть и понюхать и потрогать
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