Определите истосником какого вида является цветок зрительной,обонятельной,осязательной информации или все ответы верны

Информатика
Определите истосником какого вида является цветок зрительной,обонятельной,осязательной информации или все ответы верны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все ответы верны .Потому как мы можем и увидеть и понюхать и потрогать
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