Тридцать школьников - одиннадцатиклассники и десятиклассники обменялись рукопожатиями. При этом оказалось, что каждый десятиклассник пожал руку 7 одиннадцатиклассникам, а каждый одиннадцатиклассник - 8 десятиклассникам. Сколько...

Алгебра

Тридцать школьников - одиннадцатиклассники и десятиклассники обменялись рукопожатиями. При этом оказалось, что каждый десятиклассник пожал руку 7 одиннадцатиклассникам, а каждый одиннадцатиклассник - 8 десятиклассникам. Сколько было одиннадцатиклассников и десятиклассников?

Автор: Гость