Тридцать школьников - одиннадцатиклассники и десятиклассники обменялись рукопожатиями. При этом оказалось, что каждый десятиклассник пожал руку 7 одиннадцатиклассникам, а каждый одиннадцатиклассник - 8 десятиклассникам. Сколько...
Алгебра
Тридцать школьников - одиннадцатиклассники и десятиклассники обменялись рукопожатиями. При этом оказалось, что каждый десятиклассник пожал руку 7 одиннадцатиклассникам, а каждый одиннадцатиклассник - 8 десятиклассникам. Сколько было одиннадцатиклассников и десятиклассников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x-число десятикласниками,то 30-x,число одиннадцатикласников. Тогда общее число рукопожатий N можно найти двумя способами: N=7x=8*(30-x) 15x=8*30 x=16 -десятикласников. 14-одиннадцатикласников
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