Кому помочь?Помогите мне отвечу взаимно! Разгадайте простейшую загадку! До какого места бежит заяц в лесу? Подсказка: До середины леса,дальше он бежит уже ....... Придумайте САМИ загадку, если такую в Интернете найду,БАН! ...

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Кому помочь?Помогите мне отвечу взаимно! Разгадайте простейшую загадку! До какого места бежит заяц в лесу? Подсказка: До середины леса,дальше он бежит уже ....... Придумайте САМИ загадку, если такую в Интернете найду,БАН! Пишите кому помочь)

Автор: Гость