Решить уравнение 4x-|x-2|-3=0
Алгебра
Решить уравнение 4x-|x-2|-3=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x-2| = 4x -3 a) x≥2 ⇒ x-2=4x-3 ⇒ 3x = 1 ⇒ x=1/3 не уд. б) x<2 ⇒ -(x-2) = 4x-3 ⇒ 5x = 5 ⇒ x = 1 Ответ : x = 1
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