Пожалуйста,помогите с геометрией. В треугольнике MSN угол M=35 градусов, угол N=25 гра??усов.Из вершины S проведены отрезки SK И SP так,что MK=SK, SP=PN. Найти угол KSP.
Геометрия
Пожалуйста,помогите с геометрией. В треугольнике MSN угол M=35 градусов, угол N=25 гра??усов.Из вершины S проведены отрезки SK И SP так,что MK=SK, SP=PN. Найти угол KSP.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тр-ке два угла известны, угол S=180-35-25=130гр., если точки К и Р принадлежат сторонам SM и SN соответсвенно, то задача решена. Если нет, то условие некорректное.
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