Пожалуйста помогите с казахским надо написать от традициях: Топтық жұмыс.Қазақ халқы дәстүрлерінде кездесетін сүйшнші,көрімдік,байғазы,ерулікке шақыру туралы білетіндеріңді айтыңдар.Срочно
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите с казахским надо написать от традициях: Топтық жұмыс.Қазақ халқы дәстүрлерінде кездесетін сүйшнші,көрімдік,байғазы,ерулікке шақыру туралы білетіндеріңді айтыңдар.Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазак халқының көптеген дәстүрлері бар. Мысалы: Жаксы хабар акелсе немесе айтса сүйінші сурайды,қуанышты хабарды естіген адам сол суйіншісін береді.Адам үстіне жаңа киім алса немесе жаңа көлік алса көрген адамдар адейілеп куанышпен байғазы береді ,корімдігін береді.
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