Пожалуйста помогите с казахским надо написать от традициях: Топтық жұмыс.Қазақ халқы дәстүрлерінде кездесетін сүйшнші,көрімдік,байғазы,ерулікке шақыру туралы білетіндеріңді айтыңдар.Срочно

Қазақ тiлi

Пожалуйста помогите с казахским надо написать от традициях: Топтық жұмыс.Қазақ халқы дәстүрлерінде кездесетін сүйшнші,көрімдік,байғазы,ерулікке шақыру туралы білетіндеріңді айтыңдар.Срочно

Автор: Гость