Пожалуйста помогите с заданием по химии! В указанном простом веществе относитель??ая атомная масса элемента равна: 1. As4 a) 300 б)75 в)33 г)19 2. S2 a)32 б)64 в)8 г)16 3. O3 а)8 б)16 в)32 г)48 4. Р4 а)31 б)62 в)15 г)30 ...

Химия
Пожалуйста помогите с заданием по химии! В указанном простом веществе относитель??ая атомная масса элемента равна: 1. As4 a) 300 б)75 в)33 г)19 2. S2 a)32 б)64 в)8 г)16 3. O3 а)8 б)16 в)32 г)48 4. Р4 а)31 б)62 в)15 г)30 5. I2 а)53 б)64 в)106 г)127 Заранее спасибо!
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Гость:
1а 2б 3г 4 и 5-не сходится почему-то с твоими ответами
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