З дошки витягують цвях,прикладаючи силу 40 H.Яку роботу при цьому потрібно виконати?Товщина дошки дорівнює 50 мм,довжина цвяха-15 см.
Физика
З дошки витягують цвях,прикладаючи силу 40 H.Яку роботу при цьому потрібно виконати?Товщина дошки дорівнює 50 мм,довжина цвяха-15 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина гвоздя меньше доски то гвоздь находится в доске сила будет переменное F1=40Н F2=0 А=(F1+F2)*h22=20*15*10^-32=0,15Дж h2=15см. Ответ выбери любой:либо 0,15Дж,либо 15 см
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