Помогите срочно плиз 1) x^2-10x+21=0 2)5x^2+8x-9=0 3) x=(5+1)/2
Алгебра
Помогите срочно плиз 1) x^2-10x+21=0 2)5x^2+8x-9=0 3) x=(5+1)/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x^2-10x+21=0 По теореме Виета х1=7, х2=3 2)5x^2+8x-9=0 D=64+180=244 х1=(-8+√224)/10=(-8+2√61)/10=(-4+√61)/5 х2=(-4-√61)/5 3) x=(5+1)/2 х=6/2 х=3
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