Как воспринимали люди новые,появившиеся в XVII в. знания?

История
Как воспринимали люди новые,появившиеся в XVII в. знания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С неким скептицизмом и отрицанием, потому что прежние религиозные настроения не одобрили науку в целом, с холодностью относились к достижениям научной мысли, так как она опровергла многое, что считалось приоритетным у социума
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