0,00000000238 записать в стандартном виде
Физика
0,00000000238 записать в стандартном виде
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2,38 * 10( в -9-ой степени)
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