В 200 г. воды при температуре 20 градусов Цельсия,помещают 300 г. железа температурой 10 градусов и 400г меди температурой 25 градусов. Найдите установившуюся температуру

Гость: Гость:

1) 1-вода ; 2)железо ;3)медь ;Медь отдает тепло , железо получает , а вода под вопросом ! Скорее всего отдает ; составим уравнение теплового баланса : Q2=Q1+Q3 ;m2c2(t-t2)=m1c1(t1-t)+m3c3(t3-t); m1=0,2 ; c1=4200; m2=0,3; c2=460; m3=0,4 ; c3=1083;Подставляем цифры и решаем относительно конечной температуры t; Раскрываем скобки: m2c2t-m2c2t2=m1c1t1-m1c1t+m3c3t3-m3c3t; Группируем и выносим t за скобку: t(m1c1+m2c2+m3c3)=m1c1t1+m2c2t2+m3c3t3; Считаем:t=(0,2*4200*20+0,3*460*10+0,4*1083*25)/ (0,2*4200+0,3*460+0,4*1083)=... Достань калькулятор и посчитай)