Какого президента из США пытались убить?

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Первым американским президентом, на которого было совершено покушение, стал Эндрю Джексон. 14 апреля 1865 года в ложе театра в Вашингтоне был смертельно ранен и на следующий день скончался президентАбрахам Линкольн. 2 июля1881 года на вашингтонском вокзале страдающий нервным расстройством неудавшийся ультраправый политик Чарльз Гуатье (Гито)в упор расстрелял президента Джеймса Гарфилда. 6 сентября 1911 года во время церемонии открытия Панамериканской Выставки в Чикаго был тяжело ранен президент Уильям МакКинли. 14 октября 1912 года во время предвыборного митинга в Милуоки, штат Висконсин, было совершено покушение на Теодора Рузвельта. 1 ноября 1950 года была совершена попытка убийства президента Гарри Трумэна. 22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Кеннеди. 22 февраля1974 года в Балтиморе была совершена попытка покушения наРичарда Никсона. В сентябре 1975 года были совершены две попытки покушения на президента Джеральда Форда. В апреле 1993 года стало известно о покушении, планировавшемся наДжорджа Буша‑старшего.