Выпишите словосочетание с согласованием: 1)у них желания сбываются чаще и,даже если этого не произойдёт ,они не зацикливаются на неудачах , а находят в ситуации светлые стороны. 2) если человек обладает задатками манипулятора...

Русский язык
Выпишите словосочетание с согласованием: 1)у них желания сбываются чаще и,даже если этого не произойдёт ,они не зацикливаются на неудачах , а находят в ситуации светлые стороны. 2) если человек обладает задатками манипулятора и настроен использовать людей в своих целях ,то советы Карнегии ему в этом помогут. с примыканием: 1)помните , был у Гоголя помещик, который все о чем- то грезил, но ничего не делал. раньше молодые люди мечтали о чем-то великом, крупном масштабом 2)много душевных сил у нас уходит на воспоминания о прошлом: давние обиды и огорчения нас только расстраивают 3)научные открытия , безусловно , произвели настоящую революцию во взглядах, бытовавших ранее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Светлые стороны 2) своих целях 1)мечтали раньше 2) - 3) бытовавших ранее
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