В 100г воды растворили 22,4л хлороводорода (н.у). Определите массовую долю HCI в полученной соляной кислоте.

Химия
В 100г воды растворили 22,4л хлороводорода (н.у). Определите массовую долю HCI в полученной соляной кислоте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может в полученном растворе????
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