В 100г воды растворили 22,4л хлороводорода (н.у). Определите массовую долю HCI в полученной соляной кислоте.

Химия

В 100г воды растворили 22,4л хлороводорода (н.у). Определите массовую долю HCI в полученной соляной кислоте.

Автор: Гость