Сочинение миниатюра в защиту русских деревень

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Деревня Деревня это маленькое село. Мы должны защищать наши русские деревни так-как только в деревне мы можем напиться свежего молока, вырастить еду. Ещё не менее важно что в деревнях живут люди.Имено из русской деревни начались строиться города...