Пожалуйста помогите) Сколько ребер и граней у треугольной, четырехугольной, пятиугольной и шестиугольной призме?

Математика

Пожалуйста помогите) Сколько ребер и граней у треугольной, четырехугольной, пятиугольной и шестиугольной призме?

Автор: Гость