Пожалуйста помогите) Сколько ребер и граней у треугольной, четырехугольной, пятиугольной и шестиугольной призме?
Математика
Пожалуйста помогите) Сколько ребер и граней у треугольной, четырехугольной, пятиугольной и шестиугольной призме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в основании п-угольник, то ребер у призмы 3*п, а граней п+2. п =3, ребер 9, граней 5. п=4, ребер 12, граней 6. п=5, ребер15, граней 7. п=6, ребер 18, граней 8.
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