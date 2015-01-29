Пожалуйста помогите, соблюдая нужную последовательность действий , выделите в сл??вах корень. Пригородный, покраснеть, воздушный, смелость, прикрепить, очарование.
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Пожалуйста помогите, соблюдая нужную последовательность действий , выделите в сл??вах корень. Пригородный, покраснеть, воздушный, смелость, прикрепить, очарование.
Ответ(ы):
Гость:
Город, крас, воздуш, смел, креп, очаров. Вроде так)))
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