ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ. ТРИ БРИГАДЫ ИЗГОТОВИЛИ ВМЕСТЕ 296 ДЕТАЛЕЙ ИЗВЕСТНО ЧТО ВТОРАЯ БРИГАДА ИЗГОТОВИЛА ДЕТАЛЕЙ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПЕРВАЯ И НА 10 ДЕТАЛЕЙ МЕНЬШЕ,ЧЕМ ТРЕТЬЯ. НА СКОЛЬКО ДЕТАЛЕЙ БОЛЬШЕ ИЗГОТОВИЛА ТРЕТЬЯ БРИГАДА, ЧЕМ...

Гость: Гость:

Для начала из 296 (из целого) вычитаем 10 (10 является разницей между второй и третьей бригадой, вычитая эту разницу, мы уравниваем эти две бригады), и у нас получается 286. На данный момент расклад таков: вторая бригада изготовила в 5 раз больше, чем первая, и столько же, сколько третья. Возьмем первую бригаду за одну часть. Поскольку вторая бригада изготовила в пять раз больше первой, вторую мы измерим как 5 частей. Третья изготовила столько же, и она тоже 5 частей. Всего получается (1+5+5=11) 11 частей. Дальше мы 286 ("новое" целое) делим на 11 (количество частей) и получаем 26. Одна часть = 26 деталей. Поскольку первой бригаде мы присвоили одну часть, это означает, что она изготовила 26 частей. Вторая бригада Изготовила в пять раз больше, то есть (26*5=130) 130 деталей. А теперь мы вспоминаем ту разницу (10), которую мы вычли изначально, и, чтобы получить количество деталей, изготовленных третьей бригадой, прибавляем к 130 эту разницу, и получаем 140. А теперь, чтобы узнать, на сколько деталей больше изготовила третья бригада, чем первая, мы просто вычитаем: 140-26=114 Детали. Ответ: на 114 детали. Надеюсь, я понятно объясняю)