(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((пожалуйста помогите умоляю в интернети не можем найти.Номер 17)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Математика
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((пожалуйста помогите умоляю в интернети не можем найти.Номер 17)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начерти окружность которая будет больше квадрата.
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