Пожалуйста помогите) Завтра тест, а мы с подругой тупенькие!
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Пожалуйста помогите) Завтра тест, а мы с подругой тупенькие!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|||. 1. are grown 2. elect 3. are destroyed 4. are written 5.cover |V. 1. What is the highest mountain in the United Kingdom? 2. How many regions is Belarus devided into?
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