Пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста п??жалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста очень срочно

Математика
Пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста п??жалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста очень срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5х -14х/3= 75/10-115/14 (15х-14х)/3= (525-575)/70 х/3= - 50/70 х=-150/70=-15/7=-2 1/7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать 4 предложения со словом торжественно так, что бы оно было категорией состояния человека и природы. пожалуйста
Ответить
Математика
Длина ломаной состоящей из трёх звеньев, равна 15 см. Длина одного звена равна 4 см.Найди длины двух других, если одно из них на 1 см короче другог...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему как строитель кладёт дорогу
Ответить
Физика
Масса и её измерение
Ответить
Українська мова
Речення про запорижжя
Ответить