Пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста п??жалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста очень срочно
Математика
Пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста п??жалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста очень срочно
Ответ(ы):
Гость:
5х -14х/3= 75/10-115/14 (15х-14х)/3= (525-575)/70 х/3= - 50/70 х=-150/70=-15/7=-2 1/7
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