Пожалуйста проверьте всё ли верно в предложениях
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Пожалуйста проверьте всё ли верно в предложениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 пр*) В этом предложении обычно не используется запятая, а так правильно. 2 пр) Правильно. 3 пр) Правильно. 4 пр) Правильно, но лучше начать не с "But" (но), а с "However" (однако). Со слова "But" лучше продолжать предложения, а не начинать их. 5 пр) Правильно. 6 пр) Правильно. 7 пр) Правильно. 8 пр) Правильно, только cannot пишется раздельно - can not/can't. 9 пр) Опять же - правильно, но лучше начать с "However". 10 пр) Правильно. 11 пр) Правильно. 12 пр) Правильно пр*-предложение
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