До козацьких літописів належить: а) Синопсис б)Літопис Самовидця в) Галицько-Волинський літопис г)Літопис Грабянки е) Історія русів д) Літопис Величка

Українська література
До козацьких літописів належить: а) Синопсис б)Літопис Самовидця в) Галицько-Волинський літопис г)Літопис Грабянки е) Історія русів д) Літопис Величка
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